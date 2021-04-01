РИАМО - 1 апр. Ежегодная акция «Тотальный диктант» пройдет 10 апреля в 750 городах и 60 странах мира, площадку для написания диктанта можно будет найти на «Яндекс. Картах», где появилась специальная категория, сообщает пресс-служба «Яндекса».

«История «Яндекса» неразрывно связана с русским языком. Мы начинали с того, что разрабатывали поисковые системы на базе морфологии, а сегодня наша Алиса понимает и синтезирует речь, переводчик переводит тексты с русского на более чем 90 других языков и наоборот», — отметила гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина.

Она добавила, что для «Яндекса» важно помогать просветительским инициативам, а также рассказывать о том, как меняется русский язык сегодня.

Бунина уточнила, что многие технологические достижения компании стали возможны благодаря исследованиям языка. На текущий момент «Яндекс» 15 лет выступает технологическим партнером Национального корпуса русского языка, а также второй год поддерживает «Тотальный диктант».

По ее словам, компания хочет показать, что уверенное владение русским языком это и увлекательно и полезно.

Текст диктанта также прочитают в штаб-квартире «Яндекса», в которой расположится одна из площадок мероприятия. Участники будут писать его под диктовку гендиректора компании в РФ.

Онлайн-марафон с лекциями по лингвистике и литературе состоится в день «Тотального диктанта». Занятия будут проводить эксперты «Яндекса», которые расскажут о лингвистике в основе поиска, перевода и речевых технологий, а еще о том, как изменялся язык.

Доступ к прямому эфиру марафона будет организован на сайте «Тотального диктанта», канале «Всем диктант» в «Яндекс. Дзене».

Для участия в «Тотальном диктанте» необходимо завести личный кабинет по ссылке, а также выбрать площадку для написания диктанта.