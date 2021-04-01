РИАМО - 1 апр. Ежегодная акция «Тотальный диктант» пройдет 10 апреля в 750 городах и 60 странах мира, площадку для написания диктанта можно будет найти на «Яндекс. Картах», где появилась специальная категория, сообщает пресс-служба «Яндекса».
Она добавила, что для «Яндекса» важно помогать просветительским инициативам, а также рассказывать о том, как меняется русский язык сегодня.
Бунина уточнила, что многие технологические достижения компании стали возможны благодаря исследованиям языка. На текущий момент «Яндекс» 15 лет выступает технологическим партнером Национального корпуса русского языка, а также второй год поддерживает «Тотальный диктант».
По ее словам, компания хочет показать, что уверенное владение русским языком это и увлекательно и полезно.
Текст диктанта также прочитают в штаб-квартире «Яндекса», в которой расположится одна из площадок мероприятия. Участники будут писать его под диктовку гендиректора компании в РФ.
Онлайн-марафон с лекциями по лингвистике и литературе состоится в день «Тотального диктанта». Занятия будут проводить эксперты «Яндекса», которые расскажут о лингвистике в основе поиска, перевода и речевых технологий, а еще о том, как изменялся язык.
Доступ к прямому эфиру марафона будет организован на сайте «Тотального диктанта», канале «Всем диктант» в «Яндекс. Дзене».
Для участия в «Тотальном диктанте» необходимо завести личный кабинет по ссылке, а также выбрать площадку для написания диктанта.
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