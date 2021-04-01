РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 апр. В подмосковных Люберцах в 2022 году построят большой водовод, он будет обслуживать порядка 40 тыс человек, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В четверг в администрации Люберец прошло расширенное заседание под руководством заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина по вопросу обеспечения жителей округов Люберцы, Химки, Ленинский питьевой водой «Мосводоканала».

«Сегодня мы провели расширенное совещание под руководством Евгения Акимовича Хромушина, тема - чистая вода в городских округах. В Люберцах будет проводится строительство большого водовода для ЖК «Самолет» с последующим продолжением. Его общая протяженность - 7 км. Сегодня мы обсудили первый этап проектирования, но задача перед нами поставлена - реализация этого проекта к концу 2022 года», - сказал Велиховский.

Он отметил, что этой водой будут пользоваться порядка 40 тыс жителей Люберец.