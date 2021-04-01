РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 апр. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в рамках партпроекта «Здоровое будущее» передал в детские отделения больниц Балашихи и Реутова книги, фломастеры и раскраски для юных пациентов, сообщает пресс-служба парламентария.

«У этой акции есть название «Коробка добра», и проводим мы ее регулярно. Вместе с муниципальными депутатами передаем в городские учреждения здравоохранения, в том числе, где созданы «Добрые комнаты» для маленьких пациентов, книжки, альбомы, фломастеры, раскраски, игрушки. Важно, чтобы ребятишки не скучали, а когда есть занятие, и организм идет скорее на поправку», – сказал Ефимов.

Через заведующего филиалом №2 Балашихинской областной больницы Михаила Геращенко и медсестер детского отделения Ефимов пожелал скорейшего выздоровления всем пациентам.

Заведующая педиатрическим отделением ГАУЗ МО ЦГКБ Реутова городской поликлиники №2 Лилия Гайсина поблагодарила областного депутата за подарки, отметив, что маленькие пациенты очень беспокойные, а когда они заняты делом – это не только их хорошее настроение, но и разгрузка для мам, которые часто лежат вместе с детьми, и для персонала.

«Отдельное спасибо врачам и всему персоналу Реутовской и Балашихинской областных больниц, которые работают 24/7 без выходных», – заключил Ефимов.