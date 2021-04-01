РИАМО - 1 апр. Заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отправил прокурору столицы письмо с просьбой взять расследование дела об аварии на Новинском бульваре под личный контроль, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В письме изложены материалы, касающиеся нарушений ПДД, которые совершил автомобиль Audi, включая превышения скорости более чем на 100 км/ч.

На счету виновника аварии свыше 566 штрафов. За этот год за машиной числится 245 превышений скорости на 20-40 км/час, 104 — на 40-60 км/час, 48 — на 60-80 км/час, 23 — на 80 км/час.

Массовая авария с пятью машинами на Садовом кольце произошла днем в четверг в районе Новинского бульвара. Водитель одной из машин выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение с четырьмя авто. Одна из женщин находится в реанимации с серьезными травмами.

По данным СМИ, за рулем машины-виновника аварии мог находится популярный блогер Эдвард Бил. В январе его Audi была снята с учета и ездила по подложным номерам.

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