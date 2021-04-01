РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 апр. Команда лыжников из подмосковного Подольска лидирует после двух дней Всероссийских соревнований среди юношей и девушек 15-16 лет, спортсмены завоевали несколько золотых и серебряных наград, сообщается в группе «МУ СШОР по лыжным гонкам» в соцсети «ВКонтакте».

С 31 марта по 4 апреля в Сыктывкаре проходят Всероссийские соревнования среди юношей и девушек 15-16 лет. В текущем году юбилейные старты собрали на республиканском лыжном комплексе 555 спортсменов из 44 регионов России.

В первый день прошли индивидуальные гонки свободным стилем у юношей на дистанции 7,5 км, у девушек – 5 км.

Победителем гонки стал Арсений Власов. Серебро завоевали Ирина Головатюк и Вячеслав Мамичев. Высокие результаты показали Екатерина Аксенова, занявшая 7 место, Софья Чапкина - 8, Василий Амелин - 10, Ирина Сошникова - 13. Команда Подольска по итогам первого дня соревнований лидировала в командном первенстве.

В четверг состоялись спринты свободным стилем на дистанции 1,4 км. Победительницей спринта среди девушек стала Головатюк. Свой золотой дубль оформил Власов. В финале у юношей бежали еще два подольских спортсмена Вячеслав Мамичев и Василий Амелин, которые заняли четвертое и шестое места. Команда Подольска продолжает лидировать после двух дней соревнований.