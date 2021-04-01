РИАМО - 1 апр. Строительство жилого дома на 161 квартиру по программе реновации завершили в Головинском районе Москвы, новостройка готовится к вводу в эксплуатацию, сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.

«На Флотской улице, вл. 68, к. 1 завершено строительство жилого дома для переселения по программе реновации. Оформлены документы для ввода объекта в эксплуатацию», — сказал глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

В доме 23 однокомнатных, 115 двухкомнатных и 23 трехкомнатных квартиры общей площадью 9703 кв. м. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах полностью соответствует стандартам московской реновации.

Территорию около дома благоустроили и озеленили. В дворе размещена детская и спортивная площадки.

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