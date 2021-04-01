РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 апр. Обманутым дольщикам корпуса №5 ЖК «МАРЗ» в деревне Федурново подмосковной Балашихи вскоре выдадут 477 ключей от квартир, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Пятый корпус ЖК «МАРЗ» ввели в эксплуатацию. Этого дня с нетерпением ждали 477 владельцев квартир. Сделать это они должны были еще в 2013 году – тогда планировалось сдать все корпуса жилого комплекса в эксплуатацию, но сроки неоднократно переносили. Подвел инвестор, у которого отозвали лицензию на осуществление банковских операций.

Администрация Балашихи заверила: владельцы квартир корпуса №5 начнут получать ключи в начале 2021 года. Совместно с застройщиком власти привлекли новую компанию, и долгострой закончился новосельем.

Проблемы дольщиков решают при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и министерства жилищной политики региона, а благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» собственное жилье в Балашихе становится доступнее.