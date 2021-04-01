РИАМО - 1 апр. Загруженность столичных дорог вечером в четверг достигла 8 баллов из 10 возможных, к 20 часам она понизится до 6 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Крупные заторы отмечаются на разных участках МКАД, а также практически по всей длине Третьего транспортного кольца и Садового кольца.

В центре мегаполиса пробки образовались на Никитском бульваре, улице Новый Арбат, Москворецкой набережной, улице Большая Полянка, Устьинской набережной, Ветошном переулке, Подгорской набережной, улице Ильинке и других.

К 21 часу на столичных дорогах прогнозируется загруженность в 4 балла. Улицы мегаполиса станут свободными после 22 часов.