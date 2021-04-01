РИАМО - 1 апр. Верховный суд РФ отказался снимать масочный режим на территории России, введенный из-за распространения коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее около 1,5 тыс. жителей нескольких регионов страны подали коллективный иск, попросив отменить санитарное требование об обязательном использовании средств индивидуальной защиты. По мнению представителя истцов Александра Саверского, маски создают «ложное ощущение безопасности, из-за которого люди пренебрегают другими способами профилактики».

В Роспотребнадзоре выступили против удовлетворения иска. Нормы введены в рамках полномочий главного санитарного врача и не нарушают права россиян. Многие истцы не смогли попасть на заседание: они отказались использовать маски, без которых в здание суда не пускают.

О том, что масочный режим в России не отменят, ранее говорил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко. Маски защищают не только от коронавируса, но и от гриппа, который циркулирует в стране ежегодно.

За последние сутки в России было подтверждено 9169 новых случаев коронавируса, из них 13,3% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Также за сутки зафиксировано 383 летальных исхода, выздоровели 10 247 человек.

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