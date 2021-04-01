РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 апр. Комплексное благоустройство дворов у домов по улицам Смельчак и Лесные Поляны Балашихи проведут летом текущего года по государственной программе «Формирование комфортной городской среды», в ходе работ оборудуют детские игровые и спортивные зоны, парковочные места и контейнерные площадки, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Замглавы администрации Балашихи Сергей Лукичев и начальник управления благоустройства муниципалитета Максим Сидоркин в ходе рабочего визита встретились с инициативной группой жителей микрорайона Северное Кучино во дворе домов №№14, 15, 16 и 17 на улице Смельчак. Был произведен осмотр прилегающей к домам территории.
Он добавил, что во дворе дома №3 по улице Лесные Поляны по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева будет оборудована детская игровая площадка. Здесь также проведут комплексное благоустройство.
Также на встрече жители озвучили проблемные вопросы, касающиеся состояния дорог в микрорайоне, неэффективной работы ливневой канализации, в результате чего подтапливаются территории. Каждая из тем была внесена в протокол для дальнейших действий.
По словам местной жительницы Ирины Смирновой, при сильных осадках люди ходят по колено в воде.
«Невозможно перейти дорогу с электрички или на автобусную стоянку. А у нас много людей ездит в область и в Москву. Дорога по улице Чаплыгина вообще без водоотвода и без нормальной ливневки. Сейчас, когда тает снег, эта проблема для нас особенно актуальна», — подчеркнула Смирнова.
Государственная программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Подмосковье уже более 3 лет.
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