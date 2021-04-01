РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 апр. Благоустройство дорожек проведут в Братцевском парке подмосковного Красногорска в нынешнем году, сообщил врип главы горокруга Алексей Спасский.

Спасский посетил с рабочей поездкой деревню Путилково в четверг. Одним из пунктов стал парк на улице Братцевской в старой части деревни. Жители обратились к руководителю муниципалитета с просьбой помочь в благоустройстве третьей очереди рекреационной зоны.

«Есть пул «касаний», назовем это так – два схода нужно сделать, чтобы люди не ходили по грязи, заасфальтировать один проезд, чтобы можно было в нормальной чистой обуви выйти и куда-то дальше поехать. Это сделаем в нынешнем году», – сказал Спасский.

По поводу дальнейшего развития концепции он отметил, что необходим проект. Требуются сложные технические конструкции, такие как мост.

«Но, тем не менее, все решаемо. Думаю, что по итогам сегодняшней встречи с одним из застройщиков у нас появится какая-то конкретика», – добавил Спасский.

Активный житель деревни Путилково Павел Быченков пояснил, что в 2018-2019 годах возле храма провели две очереди благоустройства Братцевского парка. Здесь появились парковки, площадка для выгула собак, детская площадка, были обустроены экотропы в лесной зоне.

В третьей очереди предполагается обустройство пикниковой зоны, к которой будет вести мостик. Необходимы удобные подходы со стороны Путилковского шоссе вместо самодельного помоста.

«Для жителей эта зеленая зона – единственный уголок, куда можно выйти погулять, полюбоваться зеленью, природой и послушать пение птиц», – подчеркнул Быченков.