РИАМО - 1 апр. На территории Подмосковья и столицы с 18:00 1 апреля до 18:00 2 апреля объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя и мокрого снега, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Также аналогичный уровень опасности погоды действует в Ивановской, Владимирской Тамбовской, Рязанской и Брянской областях ЦФО.

2 апреля в Московском регионе прогнозируются порывистый ветер и ледяной дождь, который местами будет переходить в мокрый снег. Температура ночью будет плюс 2-4 градуса, днем - плюс 5-7. Северный ветер будет дуть со скоростью до 10 м/с.

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