РИАМО - 1 апр. На улицах и трассах столицы заторы достигли 7 баллов из 10 возможных, особенно перегружены транспортом кольцевые магистрали и центр города, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Заторы отмечены на севере, северо-западе, юго-западе, юге, юго-востоке МКАД, почти по всей длине Третьего транспортного кольца и Садового кольца.

В центре транспортом перегружены Бульварное кольцо, набережные Москвы-реки, Водоотводного канала, реки Яузы, улицы около станций метро «Лубянка», «Александровский сад», «Кропоткинская», «Охотный ряд».

Также пробки отмечаются на Северо-Западной хорде, шоссе Энтузиастов, проспекте Маршала Жукова, Профсоюзной улице, Бесединском шоссе, проспекте Мира, Ленинградском шоссе.

К 19 часам загруженность дорог Москвы может достигнуть 8 баллов. К 20 часам улицы и трассы немного освободятся от транспорта – прогнозируется 6 баллов. Свободными дороги станут после 21 часа.