РИАМО( БАЛАШИХА) - 1 апр. Врачи онкологического отделения №2 (абдоминальной хирургии) Московского областного онкодиспансера (МООД) в Балашихе ежегодно проводят около 400 операций пациентам с раком прямой и ободочной кишок, в том числе лапароскопическим методом, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Данное отделение – ведущее в диспансере по онкоколопроктологическому профилю, где оказывают хирургическую помощь больным со злокачественными опухолями толстой кишки, внеорганными опухолями брюшной полости, забрюшинного пространства. Заведует отделением кандидат медицинских наук Василий Сологубов. Он, продолжая, развивая и совершенствуя работу отделения, внедряет методики лапароскопической колоректальной хирургии.

«Ежегодно в этом отделении проходят лечение до 1 тыс пациентов, выполняется около 400 операций по удалению опухолевого поражения прямой и ободочной кишок. При этом показатели послеоперационных осложнений и летальности минимальны», – говорится в сообщении.

Врачи отделения выполняют как открытые операции с мультивисцеральными резекциями и реконструктивно-восстановительными вмешательствами, так малоинвазивные лапароскопические операции с использованием видеоэндоскопических технологий.

В отделении накоплен большой опыт выполнения резекции ободочной и прямой кишок, в том числе субтотальных и тотальных колэктомий с формированием резервуарных энтероректоанастомозов, резекции прямой кишки с тотальной мезоректумэктомией, трансанальных эндоскопических операций на прямой кишке, реконструктивно-восстановительных операций на толстой или тонкой кишках любого уровня сложности с хорошими результатами лечения.