РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 апр. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в четверг вместе с главным врачом Балашихинской областной больницы Михаилом Антиповым осмотрел пункт вакцинации от Covid-19 в поликлинике №10 микрорайона Заря и вручил жителю, сделавшему прививку, значок с надписью Vaccinated (вакцинированный), передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Данную акцию в регионе запустила газета «Подмосковье сегодня». Значки, которые помогут окружающим понять, кто уже вакцинировался и не является носителем опасной инфекции, будут выдавать почти во всех прививочных пунктах региона. Брынцалов ознакомился с работой пункта вакцинации в поликлинике микрорайона Заря, который работает с середины марта ежедневно, и вручил значок тому, кто сделал прививку.

«Я поддерживаю данное движение, поэтому принял эту эстафету. Надеюсь, акция найдет отклик и создаст дополнительную мотивацию для жителей, которые пока не решились на укол», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что уже не в первый раз посещает пункты вакцинации, в том числе в Балашихе, и отметил, что они организованы в округе на высоком уровне. Здесь можно проконсультироваться с врачом, заранее записаться и без очереди в нужное время прийти и сделать прививку для того, чтобы обезопасить не только свою жизнь, но и жизни родных и близких.

«В прошлом году мы потратили много сил и средств на борьбу с пандемией, потеряли и близких нам людей. Сегодня в регионе сделано все необходимое для того, чтобы жизнь перешла в нормальное русло. Теперь есть возможность оградить себя и близких от Covid-19, сделав прививку. Я вместе со своей семьей вакцинировался еще в октябре прошлого года, когда шел эксперимент», - подчеркнул Брынцалов.

По его словам, депутаты Мособлдумы провакцинировались на 90%, за исключением тех, кому противопоказана прививка.

По словам Антипова, на данный момент в Балашихе привито 42 660 человек. Округ находится в тройке лидеров в регионе по охвату вакцинации всего населения.

Сделать прививку жители Балашихи могут в поликлиниках №№1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 14 и в доме №5 по Шестой улице. Время работы медкабинетов в будние дни - с 8:00 до 20:00 часов, в выходные - с 8:00 до 14:00. Записаться можно на портале госуслуг, на приеме у терапевта или по телефону 122.

Открыт и мобильный пункт в гипермаркете «Глобус» по адресу: шоссе Энтузиастов, 48. Два мобильных пункта работают в ТЦ «Светофор» (по субботам с 10:00 до 15:00) и в ТРЦ «Новоизмайловский»(по вторникам и средам с 15:00 до 20:00).

При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.