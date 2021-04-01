РИАМО - 1 апр. Самой смешной книгой, по мнению граждан России, стало произведение Ильфа и Петрова «Золотой теленок», сообщает Федеральное агентство новостей.

Согласно исследованию международного сервиса аудиокниг с апреля 2020 года по март 2021 года, во время которого изучались реакции слушателей, оставленные ими в конце каждого произведения, на втором месте в списке книг с хорошим юмором оказалась комедия «Ревизор» Николая Гоголя.

На третьем месте оказалось произведение Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки», а на четвертом – рассказ Федора Достоевского «Чужая жена и муж под кроватью».

Замыкающим произведением в топ-5 книг с хорошим юмором стал роман Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев».

Среди смешных произведений современной прозы отмечены книги «Вторая жизнь Уве» и «Тревожные люди» Фредрика Бакмана, роман «Скотный двор» Джорджа Оруэлла.