РИАМО - 1 апр. В столице и Подмосковье на предстоящих выходных может ухудшиться погода, прогнозируется дождь с мокрым снегом, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Несмотря на то, что в субботу и воскресенье днем погода будет менее дождливой, чем мы прогнозируем в пятницу, в субботу и воскресенье ночью температура воздуха составит около 0 градусов. Днем температура воздуха составит плюс 5 – плюс 7 градусов», - сказала Позднякова.

Она добавила, что улучшение погоды в Московском регионе ожидается с 5 апреля.​

Также 2 апреля в Московском регионе прогнозируются порывистый ветер и ледяной дождь, который местами будет переходить в мокрый снег.