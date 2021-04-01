РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 апр. Праздничное мероприятие в честь Дня смеха провели в четверг для пенсионеров подмосковного Красногорска в клубе «Активное долголетие» на улице Заводской, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

За право называться самыми ловкими, быстрыми и сообразительными поборолись две команды: «Оба-на» и «Ну погоди!». Участники соревновались в эстафете, викторине и в самом громогласном смехе.

Команды оценивали директор клуба долголетия Богдан Андриянов, начальник управления по социальным вопросам администрации горокруга Эльвира Кавалерская, начальник Красногорского управления социальной защиты населения Лилия Гордон. По единогласному решению жюри победила дружба.

Праздник посетил председатель палаты молодых депутатов в Мособлдуме Сергей Маликов, он вручил всем участникам веселых стартов сладкие подарки. Праздничную атмосферу дополнили выступления солистов народных коллективов - хора русской песни «Красногорье» и «Жар птица».

Проект «Активное долголетие» реализуется по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Демография». В красногорском центре проводятся занятия по таким направлениям, как физкультура, йога, дыхательная гимнастика, скандинавская ходьба, аквааэробика, ИЗО, рукоделие, плавание и танцы.

Узнать подробности, посмотреть расписание и записаться можно на портале dolgoletie.mosreg.ru, в приложении «Соцуслуги» (доступно на AppStore и в GooglePlay), по телефонам Красногорского управления социальной защиты населения: 8(498)602-19-26, добавочные 48622, 48625.

В настоящее время к проекту уже присоединились порядка 5 тыс пожилых жителей округа.