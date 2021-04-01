РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 апр. Два дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних произошли в подмосковной Балашихе в I квартале текущего года, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

На территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» за 3 месяца 2021 года произошло 2 ДТП с участием детей до 16 лет (в аналогичный период 2020 года – 4). В них пострадали 2 несовершеннолетних (в 2020 году – 5), из них один – пешеход (в прошлом году – 3) и один ребенок-пассажир (в прошлом году – 2).

Одно ДТП произошло в Балашихе, другое – в Реутове. Одна авария случилась по вине водителя транспортного средства (в прошлом году – 3), одно ДТП – по вине юного участника дорожного движения (в прошлом году – 1).

Госавтоинспекция напоминает пешеходам о том, что прежде, чем перейти дорогу, даже по пешеходному переходу, необходимо убедиться в том, что все транспортные средства вас пропускают.

Водителям необходимо быть предельно внимательными на дороге, заблаговременно снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам и местам массового скопления людей.

Также необходимо помнить, что перевозка детей до 11 лет в автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.