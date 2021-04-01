РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 апр. В Люберцах в четверг свои двери открыли 4 мини-детских сада, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Ружицкий принял участие в открытии дошкольного учреждения на улице Озерной в микрорайоне Зенино.

«В рамках президентского проекта и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева на базе муниципальных детских садов начинают работать группы по присмотру и уходу за детьми от 1,5 до 2 лет на первых этажах жилых домов. Это позволит существенно снизить очереди в детские дошкольные учреждения нашего округа», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в четверг четыре такие группы на 80 мест открыли свои двери для малышей в домах №№7 и 9 на улице Озерной и в доме №6 на Некрасовском проезде. Они ничем не отличаются от классических детских садов: в них дети будут играть, развиваться и гулять на свежем воздухе.

«Ребята только начинают ходить в садик, пока все для них незнакомо. Но, уверен, они быстро адаптируются и найдут себе новых друзей!» - добавил Ружицкий.

В 2021 году в округе планируется открыть еще два подобных мини-детских сада на 100 мест.