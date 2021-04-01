РИАМО - 1 апр. В Московской области и столице температура по итогам марта превысила климатическую норму почти на 1 градус, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Температура в марте на территории Московского региона была выше климатической нормы на 0,9 градуса. Что касается осадков, то всего за месяц выпало 34,2 мм при норме в 34 мм», - сказала Позднякова.

Она отметила, что 31 марта выпало 7,3 мм осадков, что является рекордным за последние 50 лет.

Как уточняется на сайте Гидрометцентра РФ, в ближайшие дни в регионе будет облачная погода с осадками, 2 апреля ожидается мокрый снег.

Ночью в конце недели температура может опускаться до минус 2 градусов, днем будет от плюс 5 до плюс 8 градусов.

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