РИАМО - 1 апр. В Московской области и столице температура по итогам марта превысила климатическую норму почти на 1 градус, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она отметила, что 31 марта выпало 7,3 мм осадков, что является рекордным за последние 50 лет.
Как уточняется на сайте Гидрометцентра РФ, в ближайшие дни в регионе будет облачная погода с осадками, 2 апреля ожидается мокрый снег.
Ночью в конце недели температура может опускаться до минус 2 градусов, днем будет от плюс 5 до плюс 8 градусов.
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