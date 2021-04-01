РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 апр. Реконструкцию плотины в деревне Марьино подмосковного Красногорска могут начать в 2022 году, сообщил начальник отдела ГО и ЧС администрации округа Игорь Куркин.

По его словам, из двух водотоков гидротехнического сооружения в полную силу функционирует лишь один.

«Расчеты показали, что гидроузлы не справляются, нужна новая плотина с большим запасом прочности и надежности. На данный момент Красногорская городская служба готовит конкурсную документацию для проведения аукциона на проектирование реконструкции», - сказал Куркин.

При успешном прохождении государственной экспертизы проекта реконструкция может начаться уже в 2022 году.

В период обильных дождей летом 2020 года для предотвращения прорыва был предпринят комплекс оперативных мероприятий – создан обводной канал для сброса воды, берег в нижней точке аварийного водосброса укреплен при помощи мешков с песком. В настоящий момент на ГТС дополнительно созданы 6 аварийных водосбросов на случай активного паводка с набором воды в водохранилище.