РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 апр. Полицейские подмосковного Подольска разыскивают подростка, пропавшего более 3 недель назад, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Никита Лазарев 2004 года рождения 6 марта ушел из дома, расположенного на улице Почтовой, и до настоящего времени не вернулся. Предположительно, он находится у своего друга в городе Электроугли.

На вид мальчику 17-18 лет, его рост 170-175 см. Он худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза голубые, брови дугообразные, губы полные.​

Был одет в черную куртку, синие спортивные штаны, высокие зеленые кроссовки. Может носить кепку. При себе имеет черную спортивную сумку, которую носит через плечо. ​​​​​​​​​

Всех лиц, располагающих информацией о местонахождении Лазарева, просят обращаться по телефонам: 8(496)752-71-00 - дежурная часть 4-го отдела полиции и 8(496)763-02-63 - дежурная часть УМВД России по Подольску или по телефону 112.