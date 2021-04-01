РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 апр. Детский сад на 235 мест планируют построить в деревне Путилково подмосковного Красногорска в 2022 году, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Временно исполняющий полномочия главы горокруга Алексей Спасский в четверг в ходе рабочего визита в Путилково посетил стройплощадку будущего детсада и ознакомился с ходом работ. В настоящий момент на площадке идут работы по подготовке котлована. По плану срок завершения строительства – 1 квартал 2022 года.

«Предварительно договорились с подрядчиком, что, как и требует от нас губернатор Андрей Воробьев, работы на объекте выполнят на месяц – два быстрее, чем прописано в договоре», – отметил Спасский.

Детский сад строят на средства областного и местного бюджетов.