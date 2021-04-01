РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 апр. В микрорайоне Новые Котельники открылся детский сад на 235 мест, сообщает пресс-служба администрации округа.

В торжественной церемонии открытия учреждения приняли участие глава Котельников Сергей Жигалкин и министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков. Детсад получил название «Заря», он является одним из корпусов детского сада «Детство».

Для отделки фасада здания были использованы настоящие детские рисунки с конкурса, который был организован городским округом.

Внутри детский сад красив так же, как и снаружи. Каждый этаж выкрашен в определенный цвет, на стенах изображено очертание городских домов. В здании размещены методический кабинет, кабинет для дополнительных занятий, спортивный и музыкальный залы с необходимым инвентарем, медицинский блок, кабинет педагога-психолога и логопеда, собственный пищеблок. В рамках доступной среды созданы все условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них специально оборудованы пандусы и лифт.

В детском саду будет организовано 9 возрастных групп, каждая из которых оформлена в разных стилях. На данный момент подано 71 заявление от родителей.

Новый детский сад обеспечит местами детей из Новых Котельников, а также других микрорайонов. В скором времени здесь состоится закладка капсулы в фундамент еще одного детского сада, рассчитанного также на 235 мест.