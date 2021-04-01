РИАМО - 1 апр. Пожарные локализовали возгорание, которое произошло в нежилом здании в Бронницах, площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о возгорании по адресу: Бронницы, Комсомольский переулок, дом 52, поступила в днем в четверг.

«В 15:12 — локализация пожара на 1,5 тыс. кв. метров. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении.

В тушении возгорания принимают участие 69 человек и 20 единиц техники.

За минувшие сутки в Московской области произошло 27 возгораний. Их тушили 238 человек и 68 единиц техники.