РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 апр. В городском округе Мытищи 10 апреля пройдет велопробег в честь открытия велосезона 2021 года, сообщается в Instagram-аккаунте МАУ «Спортивная школа ЦДЮС».

Сбор участников пройдет на площадке по адресу: Новомытищинский проспект, 41А (велопарковка на набережной) с 10:00, а уже в 12:00 колонна двинется по велодорожкам города. Общая протяженность маршрута составит 10 км.

Во время ожидания старта среди участников велопробега будут разыграны призы, а каждый участник получит памятный подарок. В велопробеге может принять участие каждый. Все подробности по ссылке: https://веломытищи.рф/.