РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 апр. В Мытищах следователи и криминалисты продолжают проводить осмотр места происшествия в рамках расследования уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконного хранения огнестрельного оружия и взрывных устройств, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

К настоящему времени изъято 29 единиц автоматического оружия, 4 пистолета, более 100 тыс патронов, подсчет которых еще не окончен, а также 1 шашка с залпом, 2 страйкбольные гранаты, 1 муляж гранаты, а также иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

В ходе осмотра территории домовладения обнаружены дикие животные - два медведя, два крокодила и енот, содержащиеся в вольерах и террариумах. Следствие установит законность владения и содержания диких животных, будет истребована необходимая разрешительная документация на их содержание. В случае ее отсутствия будет решаться вопрос об их изъятии, к данному процессу привлекут соответствующих специалистов.

Продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и мотивов совершенных преступлений.

30 марта в поселке Вешки пожилой мужчина отказался пускать в дом правоохранителей, пришедших к нему с проверкой, забаррикадировался в своем жилище и начал отстреливаться. Спецоперация длилась порядка 10 часов. В итоге мужчина погиб при пожаре в собственном доме.

Погибший стрелок и сгоревший дом: чем закончилась перестрелка в Мытищах>>