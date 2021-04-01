РИАМО - 1 апр. В первом квартале 2021 года количество происшествий на водных объектах столицы сократилось на 36%, всего зафиксировано семь происшествий, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Всех пострадавших спасли. Для обеспечения безопасности на воде московские спасатели и добровольцы за три месяца провели 13 тыс. патрулирований и свыше 31 тыс. профилактических бесед с населением.

Горожанам напомнили, что выход на лед может стать причиной несчастного случая. В столице установилась положительная температура воздуха, поэтому лед на водоемах с каждым днем становится все тоньше.

Свидетелей происшествий попросили немедленно звонить по номеру 112.

Ранее на реке Десна в Троицке новой Москвы спасли провалившуюся под лед собаку.