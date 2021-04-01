РИАМО - 1 апр. Участок на Волжском бульваре передан под строительство спортивного объекта, решение об этом было принято на заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Земельный участок под строительство площадью 0,82 га сроком на 6 лет предоставлен автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов».

Общая площадь объекта, одобренного к размещению на указанном участке, составляет 7 621,45 кв. м.

Новый объект возводится для ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 64 «Ника».