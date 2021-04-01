РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 апр. В подмосковном Подольске 10 апреля проведут первые официальные муниципальные соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, сообщается в группе «Первенство Подольска по спортивному туризму» в соцсети «ВКонтакте».

Спортивных туристов, а также всех желающих приглашают принять участие в мероприятии.

Участники будут соревноваться в возрастных группах 10-13 лет и 13-15 лет, а также в видах программ – «Мальчики» и «Девочки». Подать заявку можно до 5 апреля. Узнать подробности можно по телефону: 8(925)844-91-33.