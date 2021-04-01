РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 апр. В подмосковном Подольске примерно 80% призывников идут служить в армию после того, как получили среднее, средне-специальное или высшее образование, сообщил военный комиссар Подольска Вадим Мокляк.
В России 1 апреля начался весенний призыв граждан на военную службу, который продлится до 15 июля. Призыву подлежат юноши в возрасте от 18 до 27 лет. Срок службы составляет 12 месяцев. В Подольске около 1,2 тыс призывников должны пройти медицинскую и призывную комиссию. Из них более 300 человек отправят служить в армию.
Он отметил, что служить в горячих точках, в том числе в Сирии или подразделениях за территорией России, призывники могут только после личного согласия, если подпишут контракт на прохождение воинской службы. Призывников в горячие точки не отправляют. Контракт можно подписать через 6 месяцев службы в армии.
В основном призывников из Подольска отправляют служить в Сухопутные войска, так как в них много разных родов войск. Также в Росгвардию, Воздушно-космические силы, Военно-морской флот.
Основная часть подольских призывников будет служить в Западном военном округе, он включает 26 субъектов РФ. 20-30% могут попасть на Северный флот, Дальний Восток, Черноморский флот, в Ленинградскую область и Арктику.
В 2020 году призывная комиссия отправила в войска порядка 600 человек за осенне-весенний призыв.
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