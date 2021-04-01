РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 апр. В подмосковном Подольске примерно 80% призывников идут служить в армию после того, как получили среднее, средне-специальное или высшее образование, сообщил военный комиссар Подольска Вадим Мокляк.

В России 1 апреля начался весенний призыв граждан на военную службу, который продлится до 15 июля. Призыву подлежат юноши в возрасте от 18 до 27 лет. Срок службы составляет 12 месяцев. В Подольске около 1,2 тыс призывников должны пройти медицинскую и призывную комиссию. Из них более 300 человек отправят служить в армию.

«В Подольске примерно 80% ребят идут служить в армию, уже имея среднее, среднее профессиональное или высшее образование, примерно 10% - сразу после школы и 10% тех, кто закончил девять классов и затем до 18 лет нигде не учился. Если есть среднее или высшее образование, то можно написать заявление в военкомате, и мы рассмотрим возможность службы по контракту на два года минуя призыв», - сказал Мокляк.

Он отметил, что служить в горячих точках, в том числе в Сирии или подразделениях за территорией России, призывники могут только после личного согласия, если подпишут контракт на прохождение воинской службы. Призывников в горячие точки не отправляют. Контракт можно подписать через 6 месяцев службы в армии.

В основном призывников из Подольска отправляют служить в Сухопутные войска, так как в них много разных родов войск. Также в Росгвардию, Воздушно-космические силы, Военно-морской флот.

Основная часть подольских призывников будет служить в Западном военном округе, он включает 26 субъектов РФ. 20-30% могут попасть на Северный флот, Дальний Восток, Черноморский флот, в Ленинградскую область и Арктику.

В 2020 году призывная комиссия отправила в войска порядка 600 человек за осенне-весенний призыв.