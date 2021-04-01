РИАМО - 1 апр. Московский кредитный банк проанализировал транзакционную активность россиян с марта 2020 года по март 2021 года и выяснил, какие привычки выработала пандемия у жителей.

Анализ трат показал, что в жизнь россиян прочно вошли онлайн-покупки. Так, количество дистанционных покупок мебели и товаров для дома по картам в марте 2021 года в 3,8 раза превысило прошлогодний показатель. Покупать дистанционно одежду и обувь граждане стали чаще в 8 раз, продукты – в 3,6 раза, билеты на выставки - в 3 раза.

Заказы онлайн в ресторанах и кафе выросли в 2,2 раза, в аптеках - в 13 раз, в магазинах косметики – в 1,7 раза, в книжных - в 1,4 раза, в зоомагазинах – в 1,5 раза.

Еще одна приобретенная за время самоизоляции привычка – следить за своим здоровьем. Выросли траты россиян не только в аптеках, но и в медцентрах, где количество покупок в сравнении с доковидным периодом увеличилось на 40%.

Граждане стали более пристально следить и за здоровьем питомцев - количество покупок в ветеринарных клиниках и ветаптеках выросло на 40%.