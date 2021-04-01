РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 апр. В подмосковном Подольске в течение весеннего и осеннего призывов 2020 года за неявку в военкомат оштрафовали около 35 человек, сообщил военный комиссар Подольска Вадим Мокляк.

В России в четверг начался весенний призыв граждан на военную службу, который продлится до 15 июля. Призыву подлежат юноши в возрасте от 18 до 27 лет. Срок службы составляет 12 месяцев.

«Если юноша призывного возраста не явился по повестке военкомат, мы подаем в УМВД обращение, и его доставляют принудительно. В призывном сезоне 2020 года оштрафовали около 35 человек. Штрафуем не сразу, как правило, сначала выносим предупреждение. Штраф для призывников, которые не соблюдают закон по проведению воинского учета, сейчас составляет от 500 до 3000 рублей», - сказал Мокляк.

По его словам, число уклонистов с каждым годом уменьшается. В основном штрафуют призывников на неявку в военкомат. Как правило, это происходит из-за переезда и невозможности вовремя оповестить военкомат.

До 2021 года взыскание составляло 100-500 рублей, из-за чего многие призывники не считали его достаточно серьезным.