РИАМО - 1 апр. Основной проблемой дефицита кадров в авторемонтной отрасли в Подмосковье является низкий уровень подготовки специалистов и их нежелание работать по данной специальности, сообщила на пресс-конференции в РИАМО генеральный директор автотехнического центра «ВОЛИН», председатель ассоциации «РАСТО» Ольга Селезнева.

«Первая проблема, из-за которой существует дефицит кадров, это то, что молодые люди выбирают специальность для поступления, но по итогам не идут работать по ней. Вторая – те программы, которые существуют в учебных заведениях, не соответствуют современным требованиям», — сказала Селезнева.

Она отметила, что большую роль также играет уровень профессионализма преподавателей, которые готовят специалистов в этой сфере. В среднем, курсы повышения квалификации они должны проходить раз в три месяца.

Руководитель сервисного консалтинга «ВИАНОР. Сервис и Маркет» Николай Янковский подчеркнул, что, несмотря на развитие бизнеса, сегодня дефицит кадров остается на первом месте.

«У нас 16 станций (авторемонтных – ред.), бизнес развивается. Но развитие останавливается на отсутствии квалифицированных кадров. В результате из 100 слесарей идут работать по специальности только 5%», — добавил Янковский.