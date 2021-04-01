РИАМО - 1 апр. Московская полиция проводит проверку после массовой аварии с пятью автомобилями на Садовом кольце, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

Авария произошла днем в четверг в районе Новинского бульвара. Водитель одной из машин выехал на встречку и спровоцировал столкновение с четырьмя автомобилями. Одну из женщин доставили в реанимацию с серьезными травмами.

По данным СМИ, за рулем машины-виновника аварии мог находится популярный блогер Эдвард Бил. Машина, на которой, предположительно, ехал молодой человек, снята с учета и имеет более 400 штрафов за превышение скорости. Также на ней могут быть установлены подложные номера.

Полиция даст объективную оценку действиям предполагаемого виновника ДТП и примет решение в соответствии с законом.

Видео с места массового ДТП на Садовом кольце в Москве>>