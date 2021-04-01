РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 апр. В Королеве 10 апреля проведут квест «Улицами Королева» в честь Дня космонавтики, сообщается в Instagram-аккаунте молодежного центра «Космос».

Квест проводится молодежным центром совместно с центром молодежных инициатив. Игра «Улицами Королева» начнется 10 апреля в 11:00 у памятника С.П. Королеву и Ю.А. Гагарину на площади ЦДК имени М.И. Калинина.

Всех участников квеста ждут сувениры, а победителей - фирменные подарки.

Для участия необходимо сформировать команду от двух человек и написать в директ на странице молодежного центра в Instagram.

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