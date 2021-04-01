РИАМО - 1 апр. В проблемном ЖК «Борисоглебское» введен в эксплуатацию корпус № 30 для пострадавших дольщиков, восстановлены права еще 6 пострадавших граждан, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Из-за неоднократного срыва сроков ввода жилья застройщик привлекался к административной ответственности, а сам жилой комплекс был включен в реестр проблемных объектов.

«Ввод указанного корпуса означает, что в скором времени дольщики смогут получить долгожданные ключи от квартир», - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Объекту присвоен почтовый адрес: поселение Новофедоровское, улица Генерала Донскова, дом 21, корпус 1. В ближайшее время будет введен в эксплуатацию корпус № 34.

В декабре 2020 года разрешение на ввод в эксплуатацию уже было выдано на пять корпусов ЖК «Борисоглебское» №№ 17, 22, 23, 35, 176 (секция 2). Ранее застройщик ООО «Апрелевка С2» обеспечил ввод в эксплуатацию еще пяти корпусов.

Дома располагаются на территории деревни Зверево в новой Москве. Проектом предусмотрено создание малоэтажных домов в нескольких жилых кварталах.