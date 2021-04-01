РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 апр. В подмосковном Красногорске на случай паводка подготовили 40 пунктов временного размещения граждан, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Временно исполняющий полномочия главы Красногорска Алексей Спасский с рабочей поездкой посетил теротдел «Отрадненское» 1 апреля. Он осмотрел СНТ «Текстильщик», на территории которого возможно подтопление садовых в участков в случае разлива реки.

В Красногорске 14 рек, на балансе муниципалитета – 26 гидротехнических сооружений. К ликвидации последствий паводка в любой момент готовы приступить почти 400 человек и 80 единиц техники, к приему населения подготовлены 40 пунктов временного размещения.

Создан запас материальных средств – грунтов, песка, боновых заграждений и надувных лодок.

С жителями районов, которые могут оказаться в зоне подтопления, ведется разъяснительная работа.