РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 апр. Уровень воды поднялся в реках в районе СНТ «Текстильщик», «Речное» и «Лесная поляна» в подмосковном Красногорске, сообщил начальник отдела ГО и ЧС администрации округа Игорь Куркин.

Временно исполняющий полномочия главы Красногорска Алексей Спасский с рабочей поездкой посетил теротдел «Отрадненское» 1 апреля. Одним из пунктов стало СНТ «Текстильщик», где весной из-за подъема уровня воды в реке возможно подтопление участков.

«Мониторинг за состоянием малых рек в округе ведем ежедневно с помощью видеонаблюдения, а также объездов при участии аварийно-спасательного отряда. Выставлены вешки на малых реках в проблемных участках – СНТ «Речное», «Лесная поляна» и «Текстильщик». Мы видим, что уровень воды за последние сутки поднялся», – сказал Куркин.

По его словам, в связи с таянием снега и прошедшими за последние сутки осадками уровень воды в реке Сходне в районе СНТ «Текстильщик» поднялся на 70 см. Кроме того, на ситуацию влияет расположенная выше по течению Новогорская плотина, с гидроузлов идет регулируемый сброс воды.

В СНТ «Речное» уровень воды в реке Нахабинке местами поднялся до 90 см. На двух садовых участках наблюдается незначительное подтопление придомовой территории. В СНТ «Лесная поляна» по вешкам подъем уровня воды отмечен на 40 см.

По словам Куркина, подрядные организации освобождают русла рек от мусора и поваленных деревьев, чтобы избежать заторов. Представители администрации проводят встречи с садоводами по вопросам паводковой ситуации и предстоящего пожароопасного периода.

«На территории округа есть несколько точек подтопления. Одну из них, в СНТ «Текстильщик», мы сегодня осмотрели. Жители обратили наше внимание на необходимость организации водоотвода от нескольких участков и на мост. Мост строился 30 лет назад «хозяйственным» способом – без выдерживания технических параметров. Обратим внимание и посмотрим, что можно с этим сделать», – сказал Спасский.

По его словам, текущая ситуация не вызывает опасения, хотя некоторые участки, находящиеся в низине, сейчас стоят в воде.

«В целом, в случае дождей – это зона повышенного внимания», – добавил Спасский.