РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 апр. В подмосковном Подольске со 2 по 22 апреля пройдут конкурсы и турниры в рамках ежегодного фестиваля «Студенческая весна», подведение итогов состоится 5 мая, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Фестиваль «Студенческая весна» в Подольске – это традиционный смотр-конкурс научного, творческого, спортивного и профессионального потенциала студенческой молодежи округа. Он будет проходить со 2 по 22 апреля. Подведение итогов состоится 5 мая во Дворце молодежи.

Фестиваль разделен на ряд блоков. Первый – интеллектуальный, в рамках него со 2 по 22 апреля пройдут конкурсы знатоков космонавтики, русского языка, английского языка, литературы и конкурс социальной рекламы. Второй блок – спортивный, в рамках него с 13 по 22 апреля будут проходить спортивные турниры. Третий – творческий, в рамках него с 19 по 22 апреля пройдут конкурсы хореографии, вокалистов, чтецов, поэтов, а также журналистов, фотографов и художников граффити.