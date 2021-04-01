РИАМО - 1 апр. Жительница Жуковского пойдет под суд за растрату более 850 тыс. рублей, которые она получила за сдачу в аренду подвала, сообщает пресс-служба ГУ МВД Подмосковья.

«По данным следствия, обвиняемая, используя свое служебное положение председателя совета многоквартирного дома, расположенного на улице Чкалова, действуя на основании доверенности жильцов, заключила договор о передаче нежилого полуподвального помещения во временное пользование коммерческим организациям за плату», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Между тем, на общем собрании собственников квартир злоумышленница сообщила, что деньги, полученные от сдачи в аренду, потратит на благоустройство домовладения и придомовой территории.

Но эти деньги женщина потратила на свои нужды. Общая сумма ущерба превысила 850 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.