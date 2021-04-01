РИАМО - 1 апр. Уникальный препарат «Ковид-глобулин» начнут применять в столичных стационарах для лечения коронавируса. Он создан на основе плазмы крови переболевших москвичей – для этого столица передала 2,5 т биоматериала, сообщается на официальном сайте «Ростеха».

Разработку холдинга «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» одобрил Минздрав России. Лекарство будут назначать коронавирусным больным, у которых болезнь протекает в средних и тяжелых формах.

«Мы представляем первый в мире зарегистрированный лекарственный препарат специфического антиковидного иммуноглобулина. Отмечу, что он предназначен не для профилактики, а именно для лечения коронавирусной инфекции. Применение нового препарата значительно расширит арсенал возможностей врачей в борьбе с Covid-19», — сказал генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Данный препарат содержит антитела к коронавиурсу. Лекарство помогает перебороть инфекции и выработать антитела. Медпрепарат будут применять больным возрастом от 18 до 60 лет.

«Для разработки уникального препарата мы передали «Ростеху» 2,5 тонны плазмы доноров, переболевших коронавирусом. Благодаря работе, которую провели московские клиницисты в этом направлении, мы получили огромный объем знаний о свойствах и возможностях плазмы, и смогли применить эти знания в разработке лекарства от коронавируса», — добавила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что вторая и третья фаза исследований «Ковид-глобулина» пройдут при участии пациентов, проходящих лечение в московских больницах.

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