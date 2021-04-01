РИАМО - 1 апр. Пять участков на территории новой Москвы предоставили под строительство религиозных объектов в ходе заседания ГЗК, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, площадь участков составляет от 0,3 до 1 га. Договор аренды будет заключен на девять лет.

Храмы построят в поселениях: Филимонковское, Роговское, Михайло-Ярцевское, Первомайское и Кленовское.

На участках разрешено построить объекты площадью от 1560 кв. м. до 5880 кв. м.