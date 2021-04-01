РИАМО - 1 апр. Полицейские задержали мошенников, обманувших подмосковных пенсионеров в возрасте от 72 до 88 лет на сумму в 2 млн рублей, сообщается на сайте «МВД Медиа».

В ноябре 2020 года злоумышленники, случайным образом набирая номера, звонили пенсионерам и представлялись их родственниками. Взволнованным голосом они сообщали, что стали виновниками ДТП.

«Затем в разговор вступали якобы сотрудники правоохранительных органов, которые предлагали за деньги решить вопрос о непривлечении к уголовной ответственности мнимых правонарушителей. Введенные в заблуждение пожилые люди соглашались на условия аферистов и передавали им деньги», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подельники обманули четверых жителей Сергиево-Посадского округа и двоих пенсионеров из городского округа Подольск в возрасте от 72 до 88 лет.

Задержаны двое подозреваемых, они жители столицы. Мужчины арестованы. Возбуждены уголовные дела.