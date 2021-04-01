РИАМО - 1 апр. Технопарк общей площадью 20 тыс. «квадратов» планируют построить на улице Салтыковской в столице, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Согласно решению Градостроительно-земельной комиссии от 10 августа 2017 года, ранее для реализации проекта по строительству производственного комплекса земельный участок площадью 1 га был предоставлен ЗАО «МПО Электромонтаж».

В связи с длительной реализацией проекта указанная территория планируется к освоению ООО «СОЛАН ГРУПП» для целей строительства промышленного технопарка.

Инвестору предоставят земельный участок для реализации проекта. Реализация проекта позволит повысить объем инвестиций в экономику Москвы, а также создать порядка 180 новых рабочих мест.

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