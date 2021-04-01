РИАМО - 1 апр. Четыре участка на северо-западе и юге столицы предоставили ОАО «РЖД» для реконструкции и строительства железнодорожных объектов МЦД-2 «Подольск — Нахабино» в ходе заседания ГЗК, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, все участки свободны от застройки.

В ЮАО участки находятся на улицах Товарищеская и Каспийская. На них будет реализовываться четвертый шаг первого этапа организации движения в рамках реконструкции станции Царицыно. Общая площадь участков составляет 0,075 га.

Два участка в СЗАО находятся на ул. Волоколамская, вл. 11. Их общая площадь – 0,0352 га. На участках пройдет 11 этап строительства остановочного пункта Волоколамская.