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Александр Манзюк
Новые станции столичной подземки «Народное Ополчение» и «Мневники» Большой кольцевой линии Московского метрополитена открылись первого апреля.
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Александр Манзюк
«Сегодня мы открываем 2 новые станции Большой кольцевой линии метро. Имя одной из новых станций «Народное Ополчение» дали москвичи, проголосовав за него в «Активном гражданине», - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Александр Манзюк
Этим названием увековечено на карте метро память ополченцев разных эпох – 1612, 1812 и 1941 годов.
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Александр Манзюк
Это особенно актуально в этом году, когда Россия готовится отметить 80-ю годовщину Битвы под Москвой.
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Александр Манзюк
Станция столичной подземки «Мневники» позволит построить новый жилой район и создать качественное городское пространство для отдыха на берегу Москвы-реки.
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Александр Манзюк
Эта станция позволила улучшить транспортную доступность 113 тыс. москвичей.
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Александр Манзюк
В целом транспортные условия улучшили 174 тысяч жителей района Хорошево-Мневники.
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Александр Манзюк
Открытие новых станций положительно скажется на нагрузке действующих.
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Александр Манзюк
Так, должна значительно снизится нагрузка на «фиолетовую» линию метро. Станция «Полежаевская» разгрузится до 26%, «Октябрьское поле» – до 20%, «Щукинская» – до 11%.
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Александр Манзюк
Теперь на Большом кольце работают уже 12 станций. Рабочим предстоит достроить еще 16 станций и реконструировать три станции этой линии. Работы займут до 2 лет.
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Александр Манзюк
По завершению всех строительных работ территории вокруг станций Московского метро благоустроят.
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Александр Манзюк
У новых станций восстановят улично-дорожную сеть, установят современные остановки общественного транспорта.
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РИАМО
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Александр Манзюк
На фото: открытие станции Большой кольцевой линии московского метро «Народное Ополчение»
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РИАМО
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Александр Манзюк
На фото: первые пассажиры на станции Большой кольцевой линии московского метро «Народное Ополчение»
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РИАМО
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Александр Манзюк
На фото: первые пассажиры на станции Большой кольцевой линии московского метро «Народное Ополчение»
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РИАМО
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Александр Манзюк
На фото: первые пассажиры на станции Большой кольцевой линии московского метро «Народное Ополчение»
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РИАМО
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Александр Манзюк
На фото: открытие станции Большой кольцевой линии московского метро "Мневники"
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