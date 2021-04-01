РИАМО - 1 апр. Проезжая часть освобождена после массового ДТП на Новинском бульваре в районе дома 1/2, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Авария с участием пяти авто произошла днем в четверг. Водитель одной из машин выехал на встречку и спровоцировал столкновение. Одну из женщин доставили в реанимацию с серьезными травмами. На внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара задерживались автобусы.

По данным СМИ, за рулем машины-виновника аварии мог находится популярный блогер Эдвард Бил.

Ранее в столичном Дептрансе сообщили, что за три месяца текущего года виновник массового ДТП на Новинском бульваре более 400 раз нарушил скоростной режим. Машина была снята с учета и ездила по поддельным номерам.

В ведомстве также заявили, что готовят обращение в прокуратуру.