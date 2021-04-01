РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 апр. В подмосковном Подольске отправят на военную службу во время весеннего призыва более 300 человек, всех протестируют на Covid‑19 на областном сборном пункте, затем в частях новобранцев ждет двухнедельный карантин, сообщил военный комиссар Подольска Вадим Мокляк.

В России 1 апреля начался весенний призыв граждан на военную службу, который продлится до 15 июля. Призыву подлежат юноши в возрасте от 18 до 27 лет. Срок службы составляет 12 месяцев.

«На весенний призыв мы получили наряд на более чем 300 человек, как и в 2020 году. Подготовительный этап для проведения призывной комиссии начался в марте, поэтому ребята идут подготовленными. Комиссии в военкомате на Большой Серпуховской проходят ежедневно кроме выходных с 9:00 до 13:00. В этом году после призыва в армию на областном сборном пункте всех будут тестировать методом ПЦР на коронавирус. После прибытия в части призывников ждет карантин еще две недели и по желанию им могут сделать прививку», - сказал Мокляк.

Он отметил, что в связи с пандемией коронавируса в военкомате во время проведения призывной комисии второй год предпринимают усиленные меры безопасности. Обязательно измерение температуры, масочный режим, дезинфекция помещений.

Все сотрудники военкомата и медперсонал, которые заседают в комиссии, уже привиты. Если у призывника есть документы о том, что у него выработались антитела после болезни или он привился, то их нужно предоставить на медкомиссии. Если призывник сделал первую часть прививки, то его не призовут до получения второй части вакцины.

Всего в Подольске около 1,2 тыс. призывников должны пройти медицинскую и призывную комиссию. В военкомат вызывают тех, кому исполнилось 18 лет, а также тех, у кого закончились или заканчиваются законные отсрочки.

В 2020 году три человека отправили на альтернативную службу. В текущем году два человека подали заявления за полгода до призывной комиссии. Они поступают в ведение службы занятости населения. Призывники могут служить по месту жительства, но, как правило, их направляют в другие области. Срок службы у них составляет 21 месяц а не 12, как у остальных солдатов.